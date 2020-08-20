ЗМІ: Навального могли отруїти сильним психодислептиком, він у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти оксибутиратом натрію — це сильний психодислептик. До такого висновку прийшли лікарі, пише Telegram-канал Baza, передає УНН.
“Лікарі припускають, що Олексія Навального могли отруїти оксибутиратом натрію — це сильний психодислептик. Ця речовина не має кольору і запаху, тому його легко можна додати в чай - часто саме насильники обирають оксибутират натрію, щоб "вимкнути“ своїх жертв”, - пише канал.
Водночас відзначається, що для того щоб отруїти людину, у рідину потрібно було б додати не менше 20-30 мл цієї речовини, до того ж препарат має солоний смак, тому “Олексій міг його відчути”.
“Поки остаточні аналізи не готові. Олексій, за словами лікарів, ще не прийшов до тями і перебуває в комі II-го ступеня”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше опозиціонеру Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. У нього припускають токсичне отруєння.