Европейская партия социалистов готовится исключить из своих рядов партию словацкого премьера Фицо - СМИ
Киев • УНН
Это решение связано со сближением Фицо с путиным и Си Цзиньпином, а также обвинениями в нарушении верховенства права.
Европейская партия социалистов готовится исключить из своих рядов партию словацкого премьера Роберта Фицо Smer. Как сообщает EurАctiv, решение примут на съезде в Амстердаме 16 октября, пишет УНН.
Подробности
Президент Европейской социалистической партии, бывший премьер Швеции Стефан Левен вынесет на голосование вопрос об исключении партии Фицо 16 октября.
Фицо уверяет, что путин не просил об энергетической блокаде Украины05.09.25, 19:17 • 7936 просмотров
Партию словацкого премьера уже отстранили от деятельности европейских социалистов в октябре 2023 года после того, как он сформировал коалицию с националистами SNS.
Этот шаг произошел после того, как прогрессисты потеряли терпение к Фицо, который сблизился с владимиром путиным и Си Цзиньпином, и его обвиняют в грубом обращении с верховенством права дома
Как пишет EurАctiv, в Брюсселе и Страсбурге депутаты от Smer и так работают на политической периферии, а официальное исключение сделает изоляцию Фицо полной. Для него это будет означать окончательный разрыв с европейскими социалистами, среди которых он когда-то имел прочные позиции.
Напомним
Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде. Фицо прибыл после переговоров с путиным, намереваясь обсудить атаки на нефтяную инфраструктуру.