Європейська партія соціалістів готується виключити зі своїх лав партію словацького прем'єра Фіцо - ЗМІ
Це рішення пов'язане зі зближенням Фіцо з путіним та Сі Цзіньпіном, а також звинуваченнями у порушенні верховенства права.
Європейська партія соціалістів готується виключити зі своїх лав партію словацького прем'єра Роберта Фіцо Smer. Як повідомляє EurАctiv, рішення ухвалять на з’їзді в Амстердамі 16 жовтня, пише УНН.
Президент Європейської соціалістичної партії, колишній прем’єр Швеції Стефан Левен винесе на голосування питання про виключення партії Фіцо 16 жовтня.
Партію словацького прем'єра вже відсторонили від діяльності європейських соціалістів у жовтні 2023 року після того, як він сформував коаліцію з націоналістами SNS.
Цей крок відбувся після того, як прогресисти втратили терпіння до Фіцо, який зблизився з володимиром путіним та Сі Цзіньпіном, і його звинувачують у грубому поводженні з верховенством права вдома
Як пише EurАctiv, у Брюсселі та Страсбурзі депутати від Smer і так працюють на політичній периферії, а офіційне виключення зробить ізоляцію Фіцо повною. Для нього це означатиме остаточний розрив з європейськими соціалістами, серед яких він колись мав міцні позиції.
Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді. Фіцо прибув після переговорів з путіним, маючи намір обговорити атаки на нафтову інфраструктуру.