Европейская автомобилестроительная промышленность получит три года для сокращения выбросов CO2
Киев • УНН
Европейская комиссия планирует предоставить автопроизводителям три года вместо одного для достижения целей по выбросам CO2. Автокомпаниям угрожали штрафы до 15 миллиардов евро за превышение лимитов выбросов в 2025 году.
Европейская комиссия планирует смягчить системы проверки целевых показателей выбросов. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вместо ежегодного соблюдения предельных значений компаниям будет предоставлено три года.
Передає УНН із ссылкой на Deutsche Presse-Agentur, Bloomberg и Puls Biznesu.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз даст автопроизводителям три года, чтобы достичь нынешней цели по сокращению выбросов углекислого газа.
Вместо ежегодного соблюдения предельных значений, компаниям следует дать три года.
Соответствующая поправка к правилам, которые должны были применяться к производителям автомобилей в этом году, будет предложена позже в этом месяце, объявила фон дер Ляйен.
Осенью 2024 года европейская автомобильная промышленность предупредила, что в 2025 году ей угрожает общий штраф в размере до 15 миллиардов евро.
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Предпосылкой для штрафных санкций, которые надвигаются на отрасль, являются так называемые лимиты на автопарк. Соответствующие законодательные требования стали более жесткими в начале года.
Измеряется средний уровень выбросов CO2 от произведенных автомобилей. За избыточные выбросы CO2 производители должны уплатить штраф.
Лука де Мео, генеральный директор Renault, предупредил, что производителям автомобилей придется выбирать: платить штрафы или прекратить производство более 2,5 миллиона автомобилей. По оценкам Volkswagen, в этом году ему грозит штраф в размере 1,5 миллиарда евро.
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Урсула фон дер Ляєн признала, что существует необходимость в большей гибкости при соблюдении ранее согласованных климатических целей.
С одной стороны, нужна предсказуемость и справедливость для тех, кто первым сделал домашнее задание. С другой стороны, нам нужно прислушиваться к голосам заинтересованных сторон, которые требуют большего прагматизма в эти трудные времена и технологической нейтральности.
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