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Європейська автопромисловість отримає три роки для скорочення викидів CO2

Київ • УНН

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Європейська комісія планує надати автовиробникам три роки замість одного для досягнення цілей щодо викидів CO2. Автокомпаніям загрожували у 2025 році штрафи до 15 млрд євро за перевищення лімітів викидів.

Європейська автопромисловість отримає три роки для скорочення викидів CO2

Європейська комісія планує пом’якшити системи перевірки цільових показників викидів. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що замість щорічного дотримання граничних значень компаніям буде надано три роки.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Presse-Agentur, Bloomberg та Puls Biznesu.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз дасть автовиробникам три роки, щоб досягти цьогорічної мети скорочення викидів вуглекислого газу. 

Замість щорічного дотримання граничних значень, компаніям слід дати три роки.

- вважає глава ЄК.

Відповідна поправка до правил, які повинні були застосовуватися до виробників автомобілів цього року, буде запропонована пізніше цього місяця, оголосила фон дер Ляєн.

Восени 2024 року європейська автомобільна промисловість попередила, що у 2025 році їй загрожує загальний штраф у розмірі до 15 мільярдів євро.

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Передумовою для штрафних санкцій, що насуваються на галузь є так звані ліміти на автопарк. Відповідні законодавчі вимоги стали більш жорсткими на початку року. 

Вимірюється середній рівень викидів CO2 від вироблених автомобілів. За надмірні викиди CO2 виробники мають сплатити штраф.

Лука де Мео, генеральний директор Renault, попередив, що виробникам автомобілів доведеться вибирати, платити штрафи або припинити виробництво понад 2,5 мільйона автомобілів. За оцінками Volkswagen цього року йому загрожує штраф у розмірі 1,5 мільярда євро.

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Урсула фон дер Ляєн визнала, що існує потреба в більшій гнучкості при дотриманні раніше узгоджених кліматичних цілей.

З одного боку, потрібна передбачуваність і справедливість для тих, хто першим зробив домашнє завдання. З іншого боку, нам потрібно прислухатися до голосів зацікавлених сторін, які вимагають більше прагматизму в ці важкі часи та технологічної нейтральності

– сказала Голова.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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