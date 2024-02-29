Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  50333 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  76020 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  67637 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  102066 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  109773 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  141137 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156780 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152830 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  151126 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144634 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС предоставлять Украине оружие, пока она не достигнет победы над Россией.

Война •   •  9216 просмотра
Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

Спикер Национального собрания Армении заявил, что страна должна рассмотреть возможность стать кандидатом в члены ЕС, чтобы обеспечить большую безопасность.

Новости Мира •   •  6223 просмотра
В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

В МИД Украины ожидают, что обращение к "московскому механизму" ОБСЕ поможет Украине и другим государствам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты.

Война •   •  11380 просмотра
ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

российская полиция уже следит за кладбищем, где 1 марта должен быть похоронен Навальный, и проверяет паспорта у тех, кто хочет туда попасть.

Новости Мира •   •  8349 просмотра
Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы

Соратника Ильи Кивы, который шпионил за системами противовоздушной обороны в Днепропетровской области, приговорили к 15 годам заключения.

Война •   •  10407 просмотра
Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы

С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей, и более 600 получили ранения.

Война •   •  9496 просмотра
С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

Европейская комиссия приняла решение, предоставляющее Польше доступ к 137 миллиардам евро финансирования со стороны ЕС, причем первый транш в размере 6,3 миллиарда евро ожидается в ближайшие недели, а 1,4 миллиарда евро - на инвестиции в сельское хозяйство.

Экономика •   •  8394 просмотра
Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

Партизаны обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту чкаловский в московской области во время разведки аэродромов, находящихся под усиленной охраной.

Война •   •  10314 просмотра
"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.

Война •   •  10115 просмотра
За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы

Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже для дальнейшего обсуждения поддержки Украины и защиты Молдовы от российской дестабилизации.

Война •   •  12965 просмотра
Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы