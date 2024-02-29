Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, в которой призывает государства ЕС поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы". Об этом со ссылкой на Европарламент пишет УНН.

Детали

В тексте евродепутаты отмечают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне, потому что иной результат грозит серьезными последствиями.

Европейские депутаты отмечают, что поскольку из того, как завершится война в Украине будут делать для себя выводы другие авторитарные правители, которые задумываются о силовых методах для достижения своих целей.

Депутаты отмечают, что для того, чтобы победа Украины была возможна, не должно быть ограничений на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.

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Депутаты Европарламента перечислили системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, такие как TAURUS, Storm Shadow/SCALP, различные виды артиллерии и боеприпасов (в частности, 155 мм), а также беспилотники и оружие для противодействия им, как особенно важные для Украины - резюмировали в Европарламенте.

Кроме того, резолюция призывает страны ЕС и НАТО призывают предоставлять на военную поддержку Украины не менее 0,25% их ВВП ежегодно.

Также депутаты отмечают, что поставки оружия от европейских производителей на нужды Украины должны быть приоритетнее контрактов с третьими странами.

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Отдельно депутаты обратились к Палате представителей США с просьбой принять проект с военной помощью для Украины.

Дополнение

В резолюции также содержится призыв к сохранению и усилению санкционных ограничений против России и Беларуси. В частности, предлагается запретить импорт российского урана и продукции металлургии, прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией и наложить полное эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, в том числе сжиженного природного газа.

Также они осудили страны и компании и отдельных лиц, которые помогают России обходить санкции, и отметили, что в ЕС за это должна быть уголовная ответственность.

Важно

Следует заметить, что резолюция является декларативным, а не юридически обязывающим документом.

Напомним,

Канцлер Германии Олаф Шольц "всецело" поддерживает предложение правящей коалиции о поставках Украине систем вооружения большей дальности, но по-прежнему отвергает идею о передаче именно крылатых ракет Taurus.

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