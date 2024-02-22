Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Немецкий парламент поддержал рекомендацию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия TAURUS. Об этом заявил заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады и народный депутат Егор Чернев в Facebook, пишет УНН.

Детали

Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов - рассказал нардеп

Однако он подчеркнул, что в в вопросах обороны и внешней политики последнее слово всегда за канцлером. Поэтому окончательное решение о передаче Украине должен принять Олаф Шольц.

Дополнение

TAURUS это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей.

Ракета весом 1400 кг и длиной 5 м разработана компанией Taurus Systems GmbH - совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.

TAURUS находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и имеет дальность поражения 500 км.

Напомним

Ранее немецкий Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину, соответствующее предложение не получило большинства среди немецких законодателей

Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus