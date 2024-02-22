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Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:18  •  13028 просмотра

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Парламент Германии проголосовал за то, чтобы рекомендовать предоставить Украине ракеты большой дальности TAURUS, но окончательное решение будет за канцлером.

Немецкий парламент поддержал рекомендацию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия TAURUS. Об этом заявил заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады и народный депутат Егор Чернев в Facebook, пишет УНН.

Детали 

Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов

- рассказал нардеп 

Однако он подчеркнул, что в в вопросах обороны и внешней политики последнее слово всегда за канцлером. Поэтому окончательное решение о передаче Украине должен принять Олаф Шольц. 

Дополнение

TAURUS это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей. 

Ракета весом 1400 кг и длиной 5 м разработана компанией Taurus Systems GmbH - совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.

TAURUS находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и имеет дальность поражения 500 км.

Напомним

Ранее немецкий Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину, соответствующее предложение не получило большинства среди немецких законодателей

Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus22 февраля 2024, 09:11 • 22234 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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ukrainaУкраина
Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети TAURUS
Bundestag recommends transferring long-range TAURUS missiles to Ukraine
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