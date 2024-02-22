Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS
Киев • УНН
Парламент Германии проголосовал за то, чтобы рекомендовать предоставить Украине ракеты большой дальности TAURUS, но окончательное решение будет за канцлером.
Немецкий парламент поддержал рекомендацию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия TAURUS. Об этом заявил заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады и народный депутат Егор Чернев в Facebook, пишет УНН.
Детали
Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов
Однако он подчеркнул, что в в вопросах обороны и внешней политики последнее слово всегда за канцлером. Поэтому окончательное решение о передаче Украине должен принять Олаф Шольц.
Дополнение
TAURUS это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей.
Ракета весом 1400 кг и длиной 5 м разработана компанией Taurus Systems GmbH - совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.
TAURUS находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и имеет дальность поражения 500 км.
Напомним
Ранее немецкий Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину, соответствующее предложение не получило большинства среди немецких законодателей
Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus22 февраля 2024, 09:11 • 22234 просмотра
Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS
Парламент Германии проголосовал за то, чтобы рекомендовать предоставить Украине ракеты большой дальности TAURUS, но окончательное решение будет за канцлером.
Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге
Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.
Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф
Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.
США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских боеприпасов
США создадут три завода по производству боеприпасов в Техасе к 2025 году для производства 155-мм снарядов для Украины в сотрудничестве с турецкими оборонными подрядчиками.
кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка
Отчет британской разведки показал, что кремль готовит россиян к длительной войне с Украиной, оправдывая масштабы и продолжительность боевых действий.
Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке
Великобритания расширила санкции еще на более 50 физических и юридических лиц.
В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды
Для устранения повреждения теплосети на бульваре Тараса Шевченко в Киеве на сутки будет приостановлено горячее водоснабжение в более 200 жилых домах, пока специалисты завершат аварийные работы.
Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит требования прозрачности для органов местного самоуправления, в частности, обнародование видеозаписей и протоколов заседаний в Интернете, проведение заседаний и отчетов на украинском языке.
Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 23 февраля, где примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по российской агрессии, выступит на мероприятии по депортации украинских детей, а также проведет двусторонние встречи для обсуждения дальнейшей военной помощи, оборонного сотрудничества и гуманитарного реагирования.
Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры
Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.