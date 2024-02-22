Бундестаг відхилив постачання ракет Taurus в Україну
Київ • УНН
Німецький Бундестаг відхилив пропозицію про постачання Україні крилатих ракет Taurus
Німецький Бундестаг відхилив постачання крилатих ракет Taurus в Україну, відповідна пропозиція не отримала більшості серед німецьких законодавців, пише УНН з посиланням на n-tv.
Деталі
"Бундестаг відхилив постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалась ця німецька система озброєння, не отримала більшості", - ідеться у повідомленні.
"За", як вказано, проголосували лише 182 депутати, "проти" - 480, утрималися 5.
Лідер парламентської групи Фрідріх Мерц раніше закликав членів СДПН, зелених та ВДП приєднатися до пропозиції ХДС/ХСС.
Бундестаг, як повідомляється, також хоче проголосувати щодо пропозиції коаліційних фракцій, яка закликає федеральний уряд поставити "додатково необхідні системи озброєння великої дальності". Однак крилаті ракети Taurus, які Київ уже давно закликає надати , прямо там не згадуються.
Шольц продовжує відкидати ідею надання Україні ракет Taurus22.02.24, 11:11 • 26219 переглядiв