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Бундестаг отклонил поставки ракет Taurus в Украину

Бундестаг отклонил поставки ракет Taurus в Украину

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:15  •  20324 просмотра

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Немецкий Бундестаг отклонил предложение о поставках Украине крылатых ракет Taurus

Немецкий Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину, соответствующее предложение не получило большинства среди немецких законодателей, пишет УНН со ссылкой на n-tv.

Детали

"Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС, в котором прямо упоминалась эта немецкая система вооружения, не получило большинства", - говорится в сообщении.

"За", как указано, проголосовали лишь 182 депутата, "против" - 480, воздержались 5.

Лидер парламентской группы Фридрих Мерц ранее призвал членов СДПГ, зеленых и СвДП присоединиться к предложению ХДС/ХСС.

Бундестаг, как сообщается, также хочет проголосовать по предложению коалиционных фракций, которое призывает федеральное правительство поставить "дополнительно необходимые системы вооружения большой дальности". Однако крылатые ракеты Taurus, которые Киев уже давно призывает предоставить, прямо там не упоминаются.

Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus22 февраля 2024, 09:11 • 21472 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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