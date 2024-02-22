Бундестаг отклонил поставки ракет Taurus в Украину
Киев • УНН
Немецкий Бундестаг отклонил предложение о поставках Украине крылатых ракет Taurus
Немецкий Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину, соответствующее предложение не получило большинства среди немецких законодателей, пишет УНН со ссылкой на n-tv.
Детали
"Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС, в котором прямо упоминалась эта немецкая система вооружения, не получило большинства", - говорится в сообщении.
"За", как указано, проголосовали лишь 182 депутата, "против" - 480, воздержались 5.
Лидер парламентской группы Фридрих Мерц ранее призвал членов СДПГ, зеленых и СвДП присоединиться к предложению ХДС/ХСС.
Бундестаг, как сообщается, также хочет проголосовать по предложению коалиционных фракций, которое призывает федеральное правительство поставить "дополнительно необходимые системы вооружения большой дальности". Однако крылатые ракеты Taurus, которые Киев уже давно призывает предоставить, прямо там не упоминаются.
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Бундестаг отклонил поставки ракет Taurus в Украину
Немецкий Бундестаг отклонил предложение о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
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