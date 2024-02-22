Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети TAURUS
Київ • УНН
Парламент Німеччини проголосував за те, щоб рекомендувати надати Україні ракети великої дальності TAURUS, але остаточне рішення буде за канцлером.
Німецький парламент підтримав рекомендацію надати Україні ракети дальнього радіуса дії TAURUS. Про це заявив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради і народний депутат Єгор Чернєв у Facebook, пише УНН.
Деталі
Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів
Проте він підкреслив, що у в питаннях оборони та зовнішньої політики останнє слово завжди за канцлером. Тож остаточне рішення щодо передачі Україні має прийняти Олаф Шольц.
Доповнення
TAURUS це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей.
Ракета вагою 1400 кг і довжиною 5 м розроблена компанією Taurus Systems GmbH – спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB.
TAURUS перебуває на озброєнні Бундесверу від 2005 року та має дальність ураження 500 км.
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