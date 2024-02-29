Європарламент схвалив резолюцію із закликом передати Україні ракети TAURUS

Європарламент переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликає держави ЄС підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах "до перемоги". Про це з посиланням на Європарламент пише УНН.

Деталі

У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками.

Європейські депутати наголошують, що оскільки із того, як завершиться війна в Україні робитимуть для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей.

Депутати наголошують, що для того, щоб перемога України була можливо, не має бути обмежень на військову допомогу для України, і Європарламент вважає за необхідне надати Києву усе необхідне для того, щоб врешті повернути контроль над усіма окупованими територіями.

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Депутати Європарламенту перерахували системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, такі як TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії та боєприпасів (зокрема, 155 мм), а також безпілотники та зброю для протидії їм, як особливо важливі для України - резюмували в Європарламенті.

Окрім того, резолюція закликає країни ЄС і НАТО закликають надавати на військову підтримку України не менше 0,25% їхнього ВВП щорічно.

Також депутати наголошують, що постачання зброї від європейських виробників на потреби України має бути пріоритетнішим за контракти з третіми країнами.

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Окремо депутати звернулись до Палати представників США з проханням ухвалити проєкт з військовою допомогою для України.

Доповнення

У резолюції також міститься заклик до збереження та посилення санкційних обмежень проти росії та білорусі. Зокрема, пропонується заборонити імпорт російського урану і продукції металургії, припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією і накласти повне ембарго на ввезення до ЄС російської агропродукції, риби і морепродуктів, викопного палива, у тому числі скрапленого природного газу.

Також вони засудили країни і компанії та окремих осіб, які допомагають Росії обходити санкції, та наголосили, що у ЄС за це повинна бути кримінальна відповідальність.

Важливо

Слід зауважити, що резолюція є декларативним, а не юридично зобов’язуючим документом.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "цілком" підтримує пропозицію правлячої коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus.

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