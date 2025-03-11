Европа готова помочь достичь справедливого и прочного мира - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности Европы помочь достичь справедливого и прочного мира. Его заявление последовало после переговоров между США и Украиной в Джидде.
Европа готова помочь достичь справедливого и прочного мира. Так премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на результаты переговоров Украины и США в Джидде, передает УНН.
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