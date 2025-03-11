Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру - Туск
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність Європи допомогти досягти справедливого та стійкого миру. Його заява була зроблена після переговорів між США та Україною в Джидді.
Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на результати переговорів України та США в Джидді, передає УНН.
Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру
"Видатний прорив": Стармер прокоментував нову угоду між США та Україною щодо припинення вогню11.03.2025, 22:20 • 15321 перегляд
Раніше
Президент Франції привітав прогрес у переговорах між США та Україною в Джидді щодо можливого 30-денного припинення вогню. Макрон заявив, що тепер черга за Росією, а Франція підтримує тривалий мир з гарантіями безпеки для України.
Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф11.03.2025, 20:08 • 141070 переглядiв