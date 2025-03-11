Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру - Туск

Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на результати переговорів України та США в Джидді, передає УНН.

Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру - написав Туск у пості на X.

"Видатний прорив": Стармер прокоментував нову угоду між США та Україною щодо припинення вогню

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Президент Франції привітав прогрес у переговорах між США та Україною в Джидді щодо можливого 30-денного припинення вогню. Макрон заявив, що тепер черга за Росією, а Франція підтримує тривалий мир з гарантіями безпеки для України.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф