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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35513 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру - Туск

Київ • УНН

 • 13480 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність Європи допомогти досягти справедливого та стійкого миру. Його заява була зроблена після переговорів між США та Україною в Джидді.

Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру - Туск

Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на результати переговорів України та США в Джидді, передає УНН.

Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру 

- написав Туск у пості на X.

"Видатний прорив": Стармер прокоментував нову угоду між США та Україною щодо припинення вогню11.03.2025, 22:20 • 15321 перегляд

Раніше

Президент Франції привітав прогрес у переговорах між США та Україною в Джидді щодо можливого 30-денного припинення вогню. Макрон заявив, що тепер черга за Росією, а Франція підтримує тривалий мир з гарантіями безпеки для України.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф11.03.2025, 20:08 • 141070 переглядiв

Антоніна Туманова

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