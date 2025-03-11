"Видатний прорив": Стармер прокоментував нову угоду між США та Україною щодо припинення вогню
Київ • УНН
Прем'єр Британії Кір Стармер привітав досягнення домовленості між США та Україною про 30-денне припинення вогню. Він закликав росію погодитися на припинення бойових дій та анонсував зустріч лідерів щодо подальших кроків.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вітає укладення угоди між офіційними особами України та США після переговорів у Саудівській Аравії у вівторок. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.
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Стармер, зокрема, привітав главу Білого дому Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського з цим "видатним проривом".
Це важливий момент для миру в Україні, і нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб досягти тривалого і безпечного миру якнайшвидше
Він повторив слова представників американської та української делегацій про те, що м’яч зараз на російському полі.
"росія також повинна погодитися на припинення вогню та закінчення бойових дій. Цієї суботи я скличу лідерів для обговорення наступних кроків. Ми готові допомогти покласти край цій війні у справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися своєю свободою", - додав Стармер.
Нагадаємо
Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.
У свою чергу Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.
Трамп відкритий щодо запрошення Зеленського до Білого дому знову11.03.25, 21:59 • 15024 перегляди