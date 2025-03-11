"Видатний прорив": Стармер прокоментував нову угоду між США та Україною щодо припинення вогню

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вітає укладення угоди між офіційними особами України та США після переговорів у Саудівській Аравії у вівторок. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

Стармер, зокрема, привітав главу Білого дому Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського з цим "видатним проривом".

Це важливий момент для миру в Україні, і нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб досягти тривалого і безпечного миру якнайшвидше