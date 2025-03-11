"Выдающийся прорыв": Стармер прокомментировал новое соглашение между США и Украиной о прекращении огня
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер приветствовал достижение соглашения между США и Украиной о 30-дневном прекращении огня. Он призвал россию согласиться на прекращение боевых действий и анонсировал встречу лидеров по дальнейшим шагам.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствует заключение соглашения между официальными лицами Украины и США после переговоров в Саудовской Аравии во вторник. Об этом он сообщил в социальной сети Х, информирует УНН.
Детали
Стармер, в частности, поздравил главу Белого дома Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского с этим "выдающимся прорывом".
Это важный момент для мира в Украине, и нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы достичь длительного и безопасного мира как можно скорее
Он повторил слова представителей американской и украинской делегаций о том, что мяч сейчас на поле рф.
"россия также должна согласиться на прекращение огня и завершение боевых действий. В эту субботу я соберу лидеров для обсуждения следующих шагов. Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и постоянным образом, который позволит Украине наслаждаться своей свободой", - добавил Стармер.
Напомним
Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.
В свою очередь Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют безопасность помощи Украине. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.
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