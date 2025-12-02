ЕЦБ отказывается поддержать «репарационный кредит» для Украины на 140 млрд евро – FT

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказывается оказать поддержку «репарационному кредиту» для Украины в размере 140 млрд евро, отвергая участие в предложении Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Европейской комиссии нарушает его мандат, о чем сообщает газета со ссылкой на нескольких чиновников, пишет Reuters.

Это, как отмечается, усиливает трудности Брюсселя с привлечением кредита под залог обездвиженных активов российского центрального банка, хранящихся в Euroclear, бельгийском депозитарии ценных бумаг.

Напомним

Европейские правительства обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по защите в случае, если кремль подаст в суд по поводу 140 миллиардов евро замороженных российских активов, которые планируют использовать для «репарационного кредита» для Украины. Это может сорвать переговоры по плану ЕС предоставить эти активы Украине перед саммитом в декабре, пишет Politico.