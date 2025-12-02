ЄЦБ відмовляється надати підтримку "репараційному кредиту" для України на 140 млрд євро - FT

$42.340.08
Ексклюзив
06:00 • 19164 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 28789 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 43252 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 35638 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 34437 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 30345 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 26114 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24308 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 56042 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21011 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News
1 грудня, 23:05
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф
2 грудня, 00:09
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії
02:19
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський
02:53
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України
04:03
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 19160 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
1 грудня, 16:00
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями
1 грудня, 12:30
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
1 грудня, 09:30
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 56040 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
ЄЦБ відмовляється надати підтримку "репараційному кредиту" для України на 140 млрд євро - FT

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Європейський центральний банк відхилив участь у пропозиції Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів. Це ускладнює залучення кредиту під заставу знерухомлених активів російського центрального банку.

ЄЦБ відмовляється надати підтримку "репараційному кредиту" для України на 140 млрд євро - FT

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовляється надати підтримку для "репараційного кредиту" для України обсягом 140 млрд євро, відкидаючи участь у пропозиції Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Європейської комісії порушує його мандат, про що повідомляє газета з посиланням на кількох чиновників, пише Reuters.

Це, як зазначається, посилює труднощі Брюсселя із залученням кредиту під заставу знерухомлених активів російського центрального банку, що зберігаються у Euroclear, бельгійському депозитарії цінних паперів.

Нагадаємо

Європейські уряди звинувачують Бельгію у надмірних вимогах щодо захисту у випадку, якщо кремль подасть до суду щодо 140 мільярдів євро заморожених російських активів, які планують використати для "репараційного кредиту" для України. Це може зірвати переговори щодо плану ЄС надати ці активи Україні перед самітом у грудні, пише Politico.

Юлія Шрамко

Санкції
Війна в Україні
Європейський центральний банк
Euroclear
Європейська комісія
Financial Times
Reuters
Брюссель
Бельгія
Україна