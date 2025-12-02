ЄЦБ відмовляється надати підтримку "репараційному кредиту" для України на 140 млрд євро - FT

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовляється надати підтримку для "репараційного кредиту" для України обсягом 140 млрд євро, відкидаючи участь у пропозиції Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Європейської комісії порушує його мандат, про що повідомляє газета з посиланням на кількох чиновників, пише Reuters.

Це, як зазначається, посилює труднощі Брюсселя із залученням кредиту під заставу знерухомлених активів російського центрального банку, що зберігаються у Euroclear, бельгійському депозитарії цінних паперів.

Нагадаємо

Європейські уряди звинувачують Бельгію у надмірних вимогах щодо захисту у випадку, якщо кремль подасть до суду щодо 140 мільярдів євро заморожених російських активів, які планують використати для "репараційного кредиту" для України. Це може зірвати переговори щодо плану ЄС надати ці активи Україні перед самітом у грудні, пише Politico.