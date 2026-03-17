Еще троим фигурантам объявили подозрение по делу депортации 213 украинских детей в Россию - Кравченко
Киев • УНН
Подозрение получили трое коллаборантов за принудительный вывоз детей в РФ в 2022 году. 78 воспитанников уже незаконно передали на воспитание в российские семьи.
В годовщину ордеров Международного уголовного суда на арест путина и львовой-беловой ювенальные прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении еще трем организаторам депортации 213 украинских детей из Донецкой области в россию. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Речь идет о самопровозглашенных "министре образования и науки ДНР", "главе администрации Донецка" и директоре интерната. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Следствие установило: депортация была заранее спланированной операцией.
16 февраля 2022 года оккупационные власти уже организовали процесс так называемой "эвакуации", а руководителям учебных заведений приказали подготовить списки детей. 18 февраля о решении объявили и реализовали их: 213 воспитанников интерната депортировали в россию.
Генеральный прокурор отметил, что подготовительные приказы, изданные фактически за шесть дней до полномасштабного вторжения в условиях отсутствия активных боевых действий, опровергают российский нарратив об "экстренном спасении" детей и подтверждают факт принудительного перемещения.
Кравченко отметил, что на сегодня ни один ребенок из этой группы не возвращен, а 78 детей уже незаконно переданы в российские семьи.
Это не эвакуация. Это депортация украинских детей и военное преступление, подчеркнул Генеральный
"Международное сообщество должно видеть: россия сознательно уничтожает идентичность наших детей. Мы используем все инструменты правосудия, чтобы каждый воспитанник вернулся домой, а виновные услышали приговор. В частности, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2 048 несовершеннолетних и борьба будет продолжаться за каждого ребенка. Работаем дальше", - резюмировал Кравченко.
Генпрокурор Кравченко: идентифицированы 13 коллаборантов, превративших оккупированный Изюм в место террора13.03.26, 16:50 • 3623 просмотра