США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Еще троим фигурантам объявили подозрение по делу депортации 213 украинских детей в Россию - Кравченко

Подозрение получили трое коллаборантов за принудительный вывоз детей в РФ в 2022 году. 78 воспитанников уже незаконно передали на воспитание в российские семьи.

В годовщину ордеров Международного уголовного суда на арест путина и львовой-беловой ювенальные прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении еще трем организаторам депортации 213 украинских детей из Донецкой области в россию. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Речь идет о самопровозглашенных "министре образования и науки ДНР", "главе администрации Донецка" и директоре интерната. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- сообщил Кравченко.

Следствие установило: депортация была заранее спланированной операцией.

16 февраля 2022 года оккупационные власти уже организовали процесс так называемой "эвакуации", а руководителям учебных заведений приказали подготовить списки детей. 18 февраля о решении объявили и реализовали их: 213 воспитанников интерната депортировали в россию.

Генеральный прокурор отметил, что подготовительные приказы, изданные фактически за шесть дней до полномасштабного вторжения в условиях отсутствия активных боевых действий, опровергают российский нарратив об "экстренном спасении" детей и подтверждают факт принудительного перемещения.

Кравченко отметил, что на сегодня ни один ребенок из этой группы не возвращен, а 78 детей уже незаконно переданы в российские семьи.

Это не эвакуация. Это депортация украинских детей и военное преступление, подчеркнул Генеральный

- подчеркнул Генеральный прокурор.

"Международное сообщество должно видеть: россия сознательно уничтожает идентичность наших детей. Мы используем все инструменты правосудия, чтобы каждый воспитанник вернулся домой, а виновные услышали приговор. В частности, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2 048 несовершеннолетних и борьба будет продолжаться за каждого ребенка. Работаем дальше", - резюмировал Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: идентифицированы 13 коллаборантов, превративших оккупированный Изюм в место террора13.03.26, 16:50 • 3623 просмотра

