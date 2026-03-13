Генпрокурор Кравченко: идентифицированы 13 коллаборантов, превративших оккупированный Изюм в место террора

Прокуратура установила личности 11 боевиков и депутата так называемой "лнр", а также председателя "союза кинематографистов днр", которые совершали военные преступления во время оккупации города Изюм. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам Генпрокурора, с 2014 года мужчины сознательно выбрали сторону врага, хвастаясь в соцсетях захватом СБУ в Луганске. В 2022-м их измена перешла в открытую охоту на украинцев.

Во время оккупации Изюма они грабили и пытали людей, удерживая их в металлических контейнерах без еды и воды. Избиениями и угрозами оккупанты выбивали информацию о ветеранах АТО и военных. Свои зверства они снимали на видео для монтажа пропагандистских роликов о "ликвидации бандеровцев". За это системно получали повышение по службе и поощрения, в т. ч. от высшего политического руководства рф - сообщил Кравченко.

Одной из жертв, ради такого "контента", по словам Генпрокурора, стал 46-летний пластун и помощник депутата Изюмского горсовета. Мужчину жестоко избили и застрелили в лицо, а тело выбросили возле железнодорожного переезда.

Они думали, что оккупация скроет их лица, но ошибались. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры всем 13 боевикам сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Эти преступления не имеют срока давности. Возмездие неизбежно - резюмировал Кравченко.

