$44.160.1950.960.02
ukenru
Генпрокурор Кравченко: идентифицированы 13 коллаборантов, превративших оккупированный Изюм в место террора

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Прокуратура установила личности 13 предателей, которые пытали гражданских в контейнерах и снимали пропаганду. Оккупанты жестоко убили помощника депутата.

Генпрокурор Кравченко: идентифицированы 13 коллаборантов, превративших оккупированный Изюм в место террора

Прокуратура установила личности 11 боевиков и депутата так называемой "лнр", а также председателя "союза кинематографистов днр", которые совершали военные преступления во время оккупации города Изюм. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам Генпрокурора, с 2014 года мужчины сознательно выбрали сторону врага, хвастаясь в соцсетях захватом СБУ в Луганске. В 2022-м их измена перешла в открытую охоту на украинцев.

Во время оккупации Изюма они грабили и пытали людей, удерживая их в металлических контейнерах без еды и воды. Избиениями и угрозами оккупанты выбивали информацию о ветеранах АТО и военных. Свои зверства они снимали на видео для монтажа пропагандистских роликов о "ликвидации бандеровцев". За это системно получали повышение по службе и поощрения, в т. ч. от высшего политического руководства рф

- сообщил Кравченко.

Украина и ООН усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений - Кравченко29.08.25, 17:17 • 3543 просмотра

Одной из жертв, ради такого "контента", по словам Генпрокурора, стал 46-летний пластун и помощник депутата Изюмского горсовета. Мужчину жестоко избили и застрелили в лицо, а тело выбросили возле железнодорожного переезда.

Они думали, что оккупация скроет их лица, но ошибались. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры всем 13 боевикам сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Эти преступления не имеют срока давности. Возмездие неизбежно

- резюмировал Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений05.12.25, 09:29 • 3218 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП