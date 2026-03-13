Генпрокурор Кравченко: ідентифіковано 13 колаборантів, які перетворили окупований Ізюм на місце терору
Київ • УНН
Прокуратура встановила особи 13 зрадників, які катували цивільних у контейнерах та знімали пропаганду. Окупанти жорстоко вбили помічника депутата.
Прокуратура встановила особи 11 бойовиків і депутата так званої "лнр", а також голову "союзу кінематографістів днр", які вчиняли воєнні злочини під час окупації міста Ізюм. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
За словами Генпрокурора, з 2014 року чоловіки свідомо обрали бік ворога, хизуючись у соцмережах захопленням СБУ в Луганську. У 2022-му їхня зрада перейшла у відкрите полювання на українців.
Під час окупації Ізюму вони грабували та катували людей, утримуючи їх у металевих контейнерах без їжі й води. Побиттям і погрозами окупанти вибивали інформацію про ветеранів АТО та військових. Свої звірства вони знімали на відео для монтажу пропагандистських роликів про "ліквідацію бандерівців". За це системно отримували підвищення по службі та заохочення, в т. ч. від вищого політичного керівництва рф
Однією з жертв, заради такого "контенту", за словами Генпрокурора, став 46-річний пластун і помічник депутата Ізюмської міськради. Чоловіка жорстоко побили та застрелили в обличчя, а тіло викинули біля залізничного переїзду.
Вони думали, що окупація приховає їхні обличчя, але помилялися. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури усім 13 бойовикам повідомлено про підозру в державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Ці злочини не мають терміну давності. Відплата неминуча
