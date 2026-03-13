Генпрокурор Кравченко: ідентифіковано 13 колаборантів, які перетворили окупований Ізюм на місце терору

Прокуратура встановила особи 11 бойовиків і депутата так званої "лнр", а також голову "союзу кінематографістів днр", які вчиняли воєнні злочини під час окупації міста Ізюм. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

За словами Генпрокурора, з 2014 року чоловіки свідомо обрали бік ворога, хизуючись у соцмережах захопленням СБУ в Луганську. У 2022-му їхня зрада перейшла у відкрите полювання на українців.

Під час окупації Ізюму вони грабували та катували людей, утримуючи їх у металевих контейнерах без їжі й води. Побиттям і погрозами окупанти вибивали інформацію про ветеранів АТО та військових. Свої звірства вони знімали на відео для монтажу пропагандистських роликів про "ліквідацію бандерівців". За це системно отримували підвищення по службі та заохочення, в т. ч. від вищого політичного керівництва рф