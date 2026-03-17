Ще трьом фігурантам оголосили підозру у справі депортації 213 українських дітей до росії - Кравченко
Київ • УНН
Підозру отримали троє колаборантів за примусове вивезення дітей до рф у 2022 році. 78 вихованців уже незаконно передали на виховання в російські родини.
У річницю ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт путіна та львової-бєлової ювенальні прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру ще трьом організаторам депортації 213 українських дітей з Донеччини до росії. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Йдеться про самопроголошених "міністра освіти і науки ДНР", "голову адміністрації Донецька" та директорку інтернату. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)
Слідство встановило: депортація була заздалегідь спланованою операцією.
16 лютого 2022 року окупаційна влада вже організувала процес так званої "евакуації", а керівникам навчальних закладів наказали підготувати списки дітей. 18 лютого про рішення оголосили та реалізували їх: 213 вихованців інтернату депортували до росії.
Генеральний прокурор зазначив, що підготовчі накази, видані фактично за шість днів до повномасштабного вторгнення в умовах відсутності активних бойових дій, спростовують російський наратив про "екстрений порятунок" дітей і підтверджують факт примусового переміщення.
Кравченко зауважив, що на сьогодні жодна дитина з цієї групи не повернута, а 78 дітей уже незаконно передані до російських родин.
Це не евакуація. Це депортація українських дітей і воєнний злочин, підкреслив Генеральний
"Міжнародна спільнота має бачити: росія свідомо знищує ідентичність наших дітей. Ми використаємо всі інструменти правосуддя, аби кожен вихованець повернувся додому, а винні почули вирок. Зокрема, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2 048 неповнолітніх і боротьба триватиме за кожну дитину. Працюємо далі", - резюмував Кравченко.
