Еще один день с графиками и без: завтра по всей Украине планируют отключать свет
Киев • УНН
2 февраля во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины завтра планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 2 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
