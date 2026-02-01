$42.850.00
Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні планують вимикати світло

Київ • УНН

 • 78 перегляди

2 лютого в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні планують вимикати світло

У всіх областях України завтра планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 2 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів 27.01.26, 15:53

Антоніна Туманова

