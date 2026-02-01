Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні планують вимикати світло
Київ • УНН
2 лютого в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У всіх областях України завтра планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 2 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
