Европейский Союз присоединился к Международной коалиции за возвращение украинских детей, как наблюдатель. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на своей странице в X, пишет УНН.

Детали

В соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Украине, ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей - говорится в заметке.

Боррель подчеркнул, что россия должна ответить за это ужасное и бесчеловечное преступление.

Напомним

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Международная коалиция за возвращение украинских детей расширилась и содержит уже 37 стран по всему миру.

Аргентина присоединяется к международной коалиции по возвращению украинских детей - Лубинец