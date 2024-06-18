ЄС приєднався до міжнародної коаліції з повернення українських дітей - Боррель
Київ • УНН
ЄС приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, ставши спостерігачем, щоб діяти і повернути всіх примусово переміщених і депортованих Росією українських дітей.
Європейський Союз доєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, як спостерігач. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на своїй сторінці в X, пише УНН.
Деталі
Відповідно до дискусій під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених і депортованих українських дітей
Боррель підкреслив, що росія повинна відповісти за цей жахливий і нелюдський злочин.
Нагадаємо
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розширилася і містить вже 37 країн по всьому світу.
Аргентина приєдналась до міжнародної коаліції з повернення українських дітей - Лубінець29.05.24, 21:42 • 26814 переглядiв