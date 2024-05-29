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Аргентина приєдналась до міжнародної коаліції з повернення українських дітей - Лубінець

Аргентина приєдналась до міжнародної коаліції з повернення українських дітей - Лубінець

Київ • УНН

 • 26809 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Аргентина приєдналася до міжнародної коаліції За повернення українських дітей, незаконно депортованих росією.

Аргентина долучилася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі 

За його словами, нещодавно українська делегація відвідала Аргентину, де провела зустрічі на найвищому рівні з закликом долучитися до Міжнародної коаліції.

Аргентина доєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Щиро вдячний Аргентині за підтримку і за це важливе рішення! Попри далеку відстань між нами, ми близькі за цінностями в питанні важливості повернення додому всіх депортованих дітей

- написав Лубінець.

Офіс Омбудсмана запропонував країнам Латинської Америки приєднатися до коаліції за повернення депортованих українських дітей20.05.24, 15:28 • 21964 перегляди

Довідково 

Міжнародну коаліцію з повернення українських дітей започаткували спільно Україна та Канада на початку лютого 2024 року. Як зазначала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, Оттава залучатиме сітку в усьому світі й говоритиме з багатьма державами та звідти буде у певний спосіб отримувати інформацію про те, де знаходяться діти.

Від лютого до цієї Міжнародної коаліції долучилися 37 країн, зокрема — усі члени "Великої сімки". 

Нагадаємо

У березні Сполучені Штати Америки долучились до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, яку створили Україна та Канада.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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