Аргентина приєдналась до міжнародної коаліції з повернення українських дітей - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Аргентина приєдналася до міжнародної коаліції За повернення українських дітей, незаконно депортованих росією.
Аргентина долучилася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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За його словами, нещодавно українська делегація відвідала Аргентину, де провела зустрічі на найвищому рівні з закликом долучитися до Міжнародної коаліції.
Аргентина доєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Щиро вдячний Аргентині за підтримку і за це важливе рішення! Попри далеку відстань між нами, ми близькі за цінностями в питанні важливості повернення додому всіх депортованих дітей
Офіс Омбудсмана запропонував країнам Латинської Америки приєднатися до коаліції за повернення депортованих українських дітей20.05.24, 15:28 • 21964 перегляди
Довідково
Міжнародну коаліцію з повернення українських дітей започаткували спільно Україна та Канада на початку лютого 2024 року. Як зазначала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, Оттава залучатиме сітку в усьому світі й говоритиме з багатьма державами та звідти буде у певний спосіб отримувати інформацію про те, де знаходяться діти.
Від лютого до цієї Міжнародної коаліції долучилися 37 країн, зокрема — усі члени "Великої сімки".
Нагадаємо
У березні Сполучені Штати Америки долучились до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, яку створили Україна та Канада.