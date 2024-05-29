Аргентина присоединяется к международной коалиции по возвращению украинских детей - Лубинец

Аргентина присоединилась к международной коалиции по возвращению украинских детей, которых незаконно депортировала Россия. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

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По его словам, недавно украинская делегация посетила Аргентину, где провела встречи на высшем уровне с призывом присоединиться к международной коалиции.

Аргентина присоединилась к международной коалиции за возвращение украинских детей. Искренне благодарен Аргентине за поддержку и за это важное решение! Несмотря на далекое расстояние между нами, мы близки по ценностям в вопросе важности возвращения домой всех депортированных детей - написал Лубинец.

Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

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Международную коалицию по возвращению украинских детей начали совместно Украина и Канада в начале февраля 2024 года. Как отмечала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, Оттава будет привлекать сеть во всем мире и говорить со многими государствами и оттуда будет определенным образом получать информацию о том, где находятся дети.

С февраля к этой международной коалиции присоединились 37 стран, в частности — все члены "Большой семерки".

Напомним

В марте Соединенные Штаты Америки присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей, которую создали Украина и Канада.