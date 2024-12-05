ЕС готовится подписать историческое торговое соглашение с МЕРКОСУР несмотря на сопротивление
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен планирует подписать крупное торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР в Монтевидео. Соглашение создаст рынок из 700 млн потребителей, хотя Франция и Польша выступают против.
По данным СМИ, завтра будет объявлено о завершении переговоров по технической части торгового соглашения между Европейским Союзом и МЕРКОСУР. передает УНН со ссылкой на ANSA и Sud-Ouest.
Детали
Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР достигает окончательных точек.
Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, во время саммита МЕРКОСУР в Монтевидео, подпишет соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки.
Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен также объявит о создании Фонда сотрудничества по экологическим вопросам в пользу стран МЕРКОСУР.
Справка
Проект договора направлен на отмену большинства таможенных пошлин между Европейским Союзом и МЕРКОСУР с целью создания огромного рынка с более чем 700 миллионами потребителей.
Это будет величайшее торговое и инвестиционное партнерство, которое когда-либо видели. От этого выиграют оба региона
Соглашение позволит ЕС, который уже является крупнейшим торговым партнером МЕРКОСУР, легче экспортировать свои автомобили, устройства, технику, фармацевтическую продукцию.
С другой стороны, это позволило бы соответствующим Южно американски м странам продавать в Европу такие продукты, как: мясо, сахар, мед, соя и прочее.
Дополнение
Одна из ключевых стран ЕС, Франция категорически против соглашения, в частности осуждая вероятное воздействие на окружающую среду и европейских фермеров. Эммануэль Макрон повторил в этот четверг Урсуле фон дер Ляйен, что проект торгового соглашения "неприемлем в его нынешнем виде".
Польша присоединилась к оппозиции торговому соглашению ЕС-МЕРКОСУР27 нояб. 2024, 09:00 • 15924 просмотра