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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС готовится подписать историческое торговое соглашение с МЕРКОСУР несмотря на сопротивление

Киев  •  УНН

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Урсула фон дер Ляйен планирует подписать крупное торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР в Монтевидео. Соглашение создаст рынок из 700 млн потребителей, хотя Франция и Польша выступают против.

По данным СМИ, завтра будет объявлено о завершении переговоров по технической части торгового соглашения между Европейским Союзом и МЕРКОСУР.  передает УНН со ссылкой на ANSA и Sud-Ouest.

Детали

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР достигает окончательных точек.

Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, во время саммита МЕРКОСУР в Монтевидео, подпишет соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки. 

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен также объявит о создании Фонда сотрудничества по экологическим вопросам в пользу стран МЕРКОСУР.

Справка

Проект договора направлен на отмену большинства таможенных пошлин между Европейским Союзом и МЕРКОСУР с целью создания огромного рынка с более чем 700 миллионами потребителей.

Это будет величайшее торговое и инвестиционное партнерство, которое когда-либо видели. От этого выиграют оба региона

- сказала Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение позволит ЕС, который уже является крупнейшим торговым партнером МЕРКОСУР, легче экспортировать свои автомобили, устройства, технику, фармацевтическую продукцию.

С другой стороны, это позволило бы соответствующим Южно американски м странам продавать в Европу такие продукты, как: мясо, сахар, мед, соя и прочее.

Дополнение

Одна из ключевых стран ЕС, Франция категорически против соглашения, в частности осуждая вероятное воздействие на окружающую среду и европейских фермеров. Эммануэль Макрон повторил в этот четверг Урсуле фон дер Ляйен, что проект торгового соглашения "неприемлем в его нынешнем виде".

Польша присоединилась к оппозиции торговому соглашению ЕС-МЕРКОСУР27 нояб. 2024, 09:00 • 15924 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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