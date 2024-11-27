Польша присоединилась к оппозиции торговому соглашению ЕС-МЕРКОСУР

Польское правительство, присоединившись к оппозиции под руководством Франции, выступает против заключения соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и южноамериканскими государствами Ассоциации Меркосур.

Передає УНН із посиланням на а Reuters France 24.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что Варшава не принимает соглашение о свободной торговле, заключенное Европейским Союзом и блоком Меркосур.

"Польша не соглашается, и мы не одни, мы не примем соглашение в таком виде со странами Южной Америки, то есть с группой МЕРКОСУР, о свободной торговле", - заявил премьер-министр Туск перед заседанием правительства.

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Варшава, которую в пятницу посетил французский министр сельского хозяйства, уже присоединилась к Парижу в этих усилиях.

"Проводятся дипломатические действия для создания меньшинства, которое будет блокировать" вступление соглашения в силу, сказал журналистам Владислав Косиняк-Камыш.

справка

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР с его государствами-членами Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем создаст одну из крупнейших в мире зон свободной торговли с населением более 700 миллионов человек. Его главная цель-снизить тарифы и, таким образом, способствовать торговле.

Напомним

В 80 департаментах Франции фермеры протестуют против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Аграрии требуют изменить договор из-за несоблюдения климатического соглашения и неравных условий производства.

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