Bluesky попала в поле зрения ЕС из-за нарушений: юристы ищут решение

Социальная сеть Bluesky, на волне роста числа пользователей по всему миру, нарушает правила Закона О цифровых услугах в ЕС. Исполнительный орган ЕС недавно сообщил подробности претензий.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Новый фаворит соцсетей Bluesky подвергается критике контролирующего органа ЕС в связи с несоблюдением обязательств по прозрачности. то есть нарушает закон О цифровых услугах (DSA).

Исполнительный орган ЕС в понедельник заявил, что Bluesky не предоставила информацию, которой она обязана делиться в соответствии с законом Блока О цифровых услугах, который регулирует контент на сайтах социальных сетей.

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Согласно DSA, платформы, которые могут использоваться в ЕС, должны предоставлять полную информацию об операторе и номерах пользователей. Последнее требование в первую очередь связано с тем, что платформа с 45 миллионами или более ежедневных пользователей становится так называемой VLOP (очень большой онлайн-платформой), к которой применяются еще более строгие требования.

Все платформы в ЕС должны иметь специальную страницу на своих веб-сайтах, на которой указано, сколько номеров пользователей у них есть в ЕС и где они юридически установлены - сказал журналистам Томас Ренье, представитель комиссии по цифровым вопросам.

Ответ Блюски

Bluesky заявила, что работает над соблюдением правил Европейского Союза после того, как блок обвинил быстрорастущую платформу социальных сетей в нарушении цифровых правил.

Компания консультирует своего юриста по вопросам соблюдения правил ЕС по раскрытию информации, написал представитель Bluesky во вторник в электронном письме.

Напомним

Bluesky, социальная сеть, созданная бывшим генеральным директоромм Twitter Джеком Дорси, отказалась от системы приглашений и открыла регистрацию для всех пользователей, чтобы привлечь их к более активному участию.

Социальная сеть Bluesky зафиксировала значительный рост новых пользователей. Это произошло на фоне оттока пользователей с платформы X (бывший Twitter) после президентских выборов в США. Платформа достигла 14,5 млн пользователей.

Среди знаменитостей, активных в Bluesky, - рэпер Лиззо и комик Рики Джерве, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая недавно создала аккаунт.

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