Google и Meta призывают Австралию отложить законопроект о запрете соцсетей для детей

Google и Meta призвали Австралию отложить запрет соцсетей для детей В небе над Украиной зафиксированы вражеские ударные дроны. Об этом сообщают Reuters, передает УНН.

Детали

Компании заявляют, что нужно больше времени для оценки потенциальных последствий такого решения.

Законопроект, инициированный правительством премьер-министра Энтони Альбанезе, предусматривает ограничения на доступ детей к социальным медиа. Если его примут, Австралия станет одной из стран с самыми строгими правилами по использованию соцсетей несовершеннолетними.

Власти планируют завершить рассмотрение инициативы уже на этой неделе, до конца парламентского года. Между тем критики законопроекта, в частности представители IT-индустрии, утверждают, что быстрое внедрение таких ограничений может иметь неожиданные социальные и технические последствия.

Австралия выступает за запрет социальных сетей для детей до 16 лет и внедрение проверки возраста с использованием биометрии