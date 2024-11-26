Google и Meta призывают Австралию отложить законопроект о запрете соцсетей для детей
Киев • УНН
Технологические гиганты призывают власти Австралии отложить принятие закона об ограничении доступа детей к соцсетям. Компании отмечают необходимость дополнительного времени для оценки последствий такого решения.
Google и Meta призвали Австралию отложить запрет соцсетей для детей В небе над Украиной зафиксированы вражеские ударные дроны. Об этом сообщают Reuters, передает УНН.
Детали
Компании заявляют, что нужно больше времени для оценки потенциальных последствий такого решения.
Законопроект, инициированный правительством премьер-министра Энтони Альбанезе, предусматривает ограничения на доступ детей к социальным медиа. Если его примут, Австралия станет одной из стран с самыми строгими правилами по использованию соцсетей несовершеннолетними.
Власти планируют завершить рассмотрение инициативы уже на этой неделе, до конца парламентского года. Между тем критики законопроекта, в частности представители IT-индустрии, утверждают, что быстрое внедрение таких ограничений может иметь неожиданные социальные и технические последствия.
Австралия выступает за запрет социальных сетей для детей до 16 лет и внедрение проверки возраста с использованием биометрии21 нояб. 2024, 03:43 • 17946 просмотров