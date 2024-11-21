Австралия выступает за запрет социальных сетей для детей до 16 лет и внедрение проверки возраста с использованием биометрии

Австралия обнародовала законопроект о запрете социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг правительство Австралии, представляющее левоцентристскую политическую силу, представило законопроект, который может стать одним из самых жестких в мире по регулированию доступа к социальным сетям для детей. Согласно документу, планируется запретить пользование платформами социальных сетей лицам в возрасте до 16 лет. Кроме того, законопроект предусматривает штрафы для компаний, управляющих такими платформами, на сумму до 49,5 миллиона австралийских долларов (примерно 32 миллиона долларов США) за системные нарушения.

Одной из ключевых частей инициативы является создание системы проверки возраста, которая будет включать использование биометрических данных или официальной государственной идентификации. Эти меры призваны обеспечить соблюдение возрастных ограничений при регистрации пользователей. Правительство Австралии считает, что эти инициативы помогут защитить детей от потенциально вредного контента в Интернете и ограничить их доступ к социальным сетям.