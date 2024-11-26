ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь рф с дронами
Киев • УНН
ЕС планирует включить в 15-й санкционный пакет китайские компании, помогающие рф производить дроны. Также усилят контроль за российскими нефтяными танкерами во избежание обхода санкций.
Европейский Союз рассматривает новые санкции против китайских компаний за помощь террористическому государству в разработке БпЛА, используемых в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в санкционном списке фигурируют китайский гражданин, подозреваемый в нарушении правил торговли ЕС через свою компанию, фирма из Гонконга, которая поставляла компоненты для производства дронов в рф, северокорейские чиновники, которые могут быть привлечены к отправке в террористическую страну.
Также Европейская комиссия предлагает усилить контроль за российскими нефтяными танкерами, чтобы закрыть пробелы, которые позволяют рф избегать действующих санкций.
Эти меры станут частью 15-го санкционного пакета ЕС, введенного из-за агрессии рф против Украины. Однако для их реализации необходима единодушная поддержка всех стран-членов блока. Некоторые государства, в частности Венгрия и Словакия, ранее выступали с критикой или вносили правки в подобные предложения, что может осложнить принятие нового пакета.
Европейский Союз стремится усилить давление на террористическую страну и ее союзников, пытаясь ограничить доступ к военным технологиям, которые используются в войне против Украины.
ЕС может ввести санкции против Китая за поставки оружия россии для использования против Украины - СМИ15 нояб. 2024, 18:06 • 27939 просмотров