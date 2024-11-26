ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь рф с дронами

Европейский Союз рассматривает новые санкции против китайских компаний за помощь террористическому государству в разработке БпЛА, используемых в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в санкционном списке фигурируют китайский гражданин, подозреваемый в нарушении правил торговли ЕС через свою компанию, фирма из Гонконга, которая поставляла компоненты для производства дронов в рф, северокорейские чиновники, которые могут быть привлечены к отправке в террористическую страну.

Также Европейская комиссия предлагает усилить контроль за российскими нефтяными танкерами, чтобы закрыть пробелы, которые позволяют рф избегать действующих санкций.

Эти меры станут частью 15-го санкционного пакета ЕС, введенного из-за агрессии рф против Украины. Однако для их реализации необходима единодушная поддержка всех стран-членов блока. Некоторые государства, в частности Венгрия и Словакия, ранее выступали с критикой или вносили правки в подобные предложения, что может осложнить принятие нового пакета.

Европейский Союз стремится усилить давление на террористическую страну и ее союзников, пытаясь ограничить доступ к военным технологиям, которые используются в войне против Украины.

ЕС может ввести санкции против Китая за поставки оружия россии для использования против Украины - СМИ