Взрывы на складах в Вишневом: задержаны два руководителя оборонного предприятия

В рамках уголовного производства по расследованию взрывов складов с боеприпасами в Вишневом под Киевом задержаны директор и его заместитель оборонного предприятия. Их подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель людей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

"Сегодня генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в порядке статьи 615 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 УК Украины), а также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Оба должностных лица уволены с должностей", – говорится в сообщении Генпрокурора.

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В ночь на 6 июля 2026 года вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Киевской области. Баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер" попала в склад предприятия в Вишневом. После попадания началась масштабная вторичная детонация боеприпасов, которая длилась часами.

"7 погибших. 29 раненых. Свыше 600 эвакуированных. 13 гектаров жилой застройки в руинах. Это не только последствия очередного ракетного удара рф. По данным следствия, масштаб трагедии увеличила служебная халатность конкретных людей в тылу", – сообщил Кравченко.

Следствием установлено: значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Склад не был предназначен для такого хранения, тем более долговременного.

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"Размещение подобных объектов вблизи гражданской застройки прямо запрещено законодательством, правительственными постановлениями и решениями Ставки Верховного Главнокомандующего. Эти требования были проигнорированы. От ограды предприятия до ближайших зданий было около 24 метров, а до одного из частных домов – менее 18", - пояснил Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул, что российская ракета стала первопричиной, но масштаб последующей детонации и ее последствий определило именно пренебрежение базовыми правилами хранения боеприпасов и безопасности людей.

"Должностные лица, ответственные за эти решения, не могли не осознавать рисков", - заявил Кравченко.

По словам Генерального прокурора, задержание и объявление подозрения директору предприятия и его заместителю – первые процессуальные решения в этом уголовном производстве.

"Следствие должно установить всю цепочку решений: кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории, кто отвечал за их безопасное хранение, кто должен был осуществлять контроль и почему эти нарушения не были пресечены.

Отдельно проверяем версию о возможном агентурном влиянии рф и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.

Расследование продолжается. Установим всех, чьи решения, бездействие или умышленные действия привели к этой трагедии", - заявил Генпрокурор.

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