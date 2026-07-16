Взрывы на складах в Вишневом: задержаны два руководителя оборонного предприятия

$44.750.1451.070.13
ukenru
13:06 • 528 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
11:10 • 9730 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
10:39 • 9444 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
09:15 • 19018 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
09:15 • 25645 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
16 июля, 06:23 • 24368 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
16 июля, 03:38 • 34435 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 43825 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 43306 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 77549 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3м/с
50%
748мм
Популярные новости
В Запорожье усиливают оповещение о тревогах, в частности при угрозе КАБов16 июля, 03:33 • 15097 просмотра
Бойцы "Омеги" на Луганщине уничтожили российский ЗРК "Тор" за $25 млн дрономVideo16 июля, 04:15 • 17121 просмотра
США вывели из строя нефтяной танкер, атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана16 июля, 04:31 • 14898 просмотра
Греция блокирует 21-й пакет санкций ЕС против рф - FT16 июля, 05:23 • 36640 просмотра
Директор ЦРУ: российские новобранцы живут на поле боя 20-30 минут08:12 • 22323 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 77549 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 48885 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 73829 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 53187 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 52630 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Михаил Федоров
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Краматорск
Крым
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 35220 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 132166 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 168920 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 164161 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 145629 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Ракетная система С-400
Техника

Взрывы на складах в Вишневом: задержаны два руководителя оборонного предприятия

Киев • УНН

 • 1906 просмотра

Генпрокурор сообщил о задержании двух руководителей оборонного предприятия из-за служебной халатности, повлекшей гибель 7 человек после ракетного удара рф. Боеприпасы хранились с нарушениями безопасности вблизи жилой застройки.

Взрывы на складах в Вишневом: задержаны два руководителя оборонного предприятия

В рамках уголовного производства по расследованию взрывов складов с боеприпасами в Вишневом под Киевом задержаны директор и его заместитель оборонного предприятия. Их подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель людей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН

"Сегодня генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в порядке статьи 615 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 УК Украины), а также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Оба должностных лица уволены с должностей", – говорится в сообщении Генпрокурора. 

Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом12.07.26, 18:55 • 8741 просмотр

В ночь на 6 июля 2026 года вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Киевской области. Баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер" попала в склад предприятия в Вишневом. После попадания началась масштабная вторичная детонация боеприпасов, которая длилась часами.

"7 погибших. 29 раненых. Свыше 600 эвакуированных. 13 гектаров жилой застройки в руинах. Это не только последствия очередного ракетного удара рф. По данным следствия, масштаб трагедии увеличила служебная халатность конкретных людей в тылу", – сообщил Кравченко. 

Следствием установлено: значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Склад не был предназначен для такого хранения, тем более долговременного.

Сметанин ушел в отставку - Укроборонпром объявил конкурс, и.о. гендиректора будет Сергей Боев14.07.26, 17:12 • 3828 просмотров

"Размещение подобных объектов вблизи гражданской застройки прямо запрещено законодательством, правительственными постановлениями и решениями Ставки Верховного Главнокомандующего. Эти требования были проигнорированы. От ограды предприятия до ближайших зданий было около 24 метров, а до одного из частных домов – менее 18", - пояснил Генпрокурор. 

Кравченко подчеркнул, что российская ракета стала первопричиной, но масштаб последующей детонации и ее последствий определило именно пренебрежение базовыми правилами хранения боеприпасов и безопасности людей.

"Должностные лица, ответственные за эти решения, не могли не осознавать рисков", - заявил Кравченко. 

По словам Генерального прокурора, задержание и объявление подозрения директору предприятия и его заместителю – первые процессуальные решения в этом уголовном производстве.

"Следствие должно установить всю цепочку решений: кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории, кто отвечал за их безопасное хранение, кто должен был осуществлять контроль и почему эти нарушения не были пресечены.

Отдельно проверяем версию о возможном агентурном влиянии рф и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.

Расследование продолжается. Установим всех, чьи решения, бездействие или умышленные действия привели к этой трагедии", - заявил Генпрокурор. 

Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки11.07.26, 20:44 • 27032 просмотра

Юлия Мельник

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Эвакуация
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Руслан Кравченко
9К720 Искандер
Киев