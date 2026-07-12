Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом
Киев • УНН
Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом в Киевской области. Виновные также понесут уголовную ответственность.
Акционерное общество "Укроборонпром" уволило руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Кроме того, были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям.
Все виновные, помимо увольнения, также понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. В то же время на всех предприятиях Общества проводится комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения
Напомним
Президент Зеленский сообщил о поражении россиянами склада боеприпасов в Вишневом, принадлежавшего предприятию Укроборонпрома. Он подчеркнул, что получил всю информацию от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, а также напомнил, что начато уголовное производство.