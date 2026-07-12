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Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом в Киевской области. Виновные также понесут уголовную ответственность.

Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом

Акционерное общество "Укроборонпром" уволило руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подробности

Кроме того, были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям.

Все виновные, помимо увольнения, также понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. В то же время на всех предприятиях Общества проводится комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения

- говорится в сообщении Укроборонпрома.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о поражении россиянами склада боеприпасов в Вишневом, принадлежавшего предприятию Укроборонпрома. Он подчеркнул, что получил всю информацию от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, а также напомнил, что начато уголовное производство.

Евгений Устименко

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