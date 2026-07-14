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Сметанин ушел в отставку - Укроборонпром объявил конкурс, и.о. гендиректора будет Сергей Боев

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Наблюдательный совет Укроборонпрома начал конкурс на должность гендиректора, обязанности временно будет исполнять Сергей Боев. Боев имеет опыт работы в сфере оборонной промышленности и государственного управления.

Сметанин ушел в отставку - Укроборонпром объявил конкурс, и.о. гендиректора будет Сергей Боев
Фото: www.facebook.com/Сергей Боев

Наблюдательный совет акционерного общества "Укроборонпром" в связи с увольнением Германа Сметанина начал конкурсный отбор на должность генерального директора. На период проведения конкурса исполнять обязанности гендиректора будет Сергей Боев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Детали

Как говорится в сообщении, Боев имеет значительный опыт работы в сфере оборонной промышленности и государственного управления.

Он занимал должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и заместителя Министра обороны, где отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие с международными партнерами

- отметили в Укроборонпроме.

Также в акционерном обществе поблагодарили Германа Сметанина за руководство и пожелали успехов Сергею Боеву.

Напомним

В результате российской атаки в Вишневом 6 июля зафиксированы самые большие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки.

Президент Зеленский сообщил о поражении россиянами склада боеприпасов в Вишневом, принадлежавшего предприятию Укроборонпрома. Также Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детальной информации относительно того, что произошло в Вишневом, где из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.

Впоследствии акционерное общество "Укроборонпром" уволило руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом.

Также УНН сообщил, что Герман Сметанин объявил о завершении работы на посту гендиректора "Укроборонпрома".

Евгений Устименко

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Владимир Зеленский