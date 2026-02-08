Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без света
Киев • УНН
Вечером 7 февраля в Ленинградской области РФ произошел взрыв на электроподстанции, что привело к возгоранию и отключению электроснабжения в части населенных пунктов. Местные власти заявляют о "техническом инциденте" без угрозы для гражданского населения.
Вечером 7 февраля в Ленинградской области РФ произошел взрыв на электроподстанции. Соответствующее видео публикуют местные паблики, сообщает УНН.
Подробности
Свидетели чрезвычайного происшествия отмечают, что на объекте произошло возгорание, часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. При этом официальные власти региона заявляют о "техническом инциденте" и уверяют, что угрозы для гражданского населения нет.
На фоне проблем с собственной энергетикой страна-террорист продолжает атаки по Украине
Напомним
В российском Белгороде 7 февраля пропал свет после мощных взрывов, поразивших ключевые энергетические объекты. Город столкнулся с масштабными перебоями электроснабжения и водоснабжения.
