Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
20:13 • 10477 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
7 февраля, 13:35 • 16048 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 21439 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 20078 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 23643 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35294 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47376 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42430 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32014 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без света

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Вечером 7 февраля в Ленинградской области РФ произошел взрыв на электроподстанции, что привело к возгоранию и отключению электроснабжения в части населенных пунктов. Местные власти заявляют о "техническом инциденте" без угрозы для гражданского населения.

Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без света

Вечером 7 февраля в Ленинградской области РФ произошел взрыв на электроподстанции. Соответствующее видео публикуют местные паблики, сообщает УНН.

Подробности

Свидетели чрезвычайного происшествия отмечают, что на объекте произошло возгорание, часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. При этом официальные власти региона заявляют о "техническом инциденте" и уверяют, что угрозы для гражданского населения нет.

На фоне проблем с собственной энергетикой страна-террорист продолжает атаки по Украине

- говорится в сообщении к одному из видео.

Напомним

В российском Белгороде 7 февраля пропал свет после мощных взрывов, поразивших ключевые энергетические объекты. Город столкнулся с масштабными перебоями электроснабжения и водоснабжения.

В российской Твери прогремели взрывы: горит химзавод - СМИ07.02.26, 05:34 • 5760 просмотров

Вадим Хлюдзинский

