Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світла
Київ • УНН
Увечері 7 лютого у ленінградській області рфстався вибух на електропідстанції, що призвело до займання та відключення електропостачання у частині населених пунктів. Місцева влада заявляє про "технічний інцидент" без загрози для цивільного населення.
Увечері 7 лютого у ленінградській області рф стався вибух на електропідстанції. Відповідне відео публікують місцеві пабліки, повідомляє УНН.
Деталі
Свідки надзвичайної події зазначають, що на об’єкті сталося займання, частина населених пунктів залишилася без електропостачання. При цьому офіційна влада регіону заявляє про "технічний інцидент" і запевняє, що загрози для цивільного населення немає.
На тлі проблем із власною енергетикою країна-терорист продовжує атаки по Україні
Нагадаємо
У російському бєлгороді 7 лютого зникло світло після потужних вибухів, що вразили ключові енергетичні об'єкти. Місто зіткнулося з масштабними перебоями електропостачання та водопостачання.
