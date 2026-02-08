Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світла

$43.140.00
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 9954 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 15682 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 21035 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 19821 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 23521 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35199 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47294 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42330 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31969 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Напад на гуртожиток іеноземних студентів у башкортостані: є поранені, на стінах намальована свастика кров'юVideo7 лютого, 14:22 • 5348 перегляди
Віктор Орбан назвав Україну ворогом7 лютого, 15:47 • 3610 перегляди
Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мерVideo7 лютого, 16:33 • 4152 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго7 лютого, 17:17 • 6946 перегляди
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу7 лютого, 18:19 • 5848 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 27094 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 48308 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 43191 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 45060 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 58172 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15428 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29644 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 31926 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 40858 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 43992 перегляди
Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світла

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Увечері 7 лютого у ленінградській області рфстався вибух на електропідстанції, що призвело до займання та відключення електропостачання у частині населених пунктів. Місцева влада заявляє про "технічний інцидент" без загрози для цивільного населення.

Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світла

Увечері 7 лютого у ленінградській області рф стався вибух на електропідстанції. Відповідне відео публікують місцеві пабліки, повідомляє УНН.

Деталі

Свідки надзвичайної події зазначають, що на об’єкті сталося займання, частина населених пунктів залишилася без електропостачання. При цьому офіційна влада регіону заявляє про "технічний інцидент" і запевняє, що загрози для цивільного населення немає.

На тлі проблем із власною енергетикою країна-терорист продовжує атаки по Україні

- йдеться у дописі до одного з відео.

Нагадаємо

У російському бєлгороді 7 лютого зникло світло після потужних вибухів, що вразили ключові енергетичні об'єкти. Місто зіткнулося з масштабними перебоями електропостачання та водопостачання.

У російській твєрі пролунали вибухи: горить хімзавод - ЗМІ07.02.26, 05:34 • 5758 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна