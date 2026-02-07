У російській твєрі пролунали вибухи: горить хімзавод - ЗМІ

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 11653 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 21129 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 19259 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 17642 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 22388 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12803 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27672 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17884 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20480 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67970 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 3832 перегляди
Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження6 лютого, 21:12 • 6738 перегляди
Україна затвердила стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану - МЗС21:47 • 3938 перегляди
Допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живленняVideo21:59 • 4536 перегляди
Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА22:31 • 6330 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 22389 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 26171 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27675 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 38232 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67973 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Мілан
Італія
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 3892 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 21555 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 24361 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 33529 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 36710 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

У російській твєрі пролунали вибухи: горить хімзавод - ЗМІ

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У ніч на 7 лютого російське місто твєрь зазнало атаки безпілотниками, під удар потрапив Редкинський дослідний хімічний завод. Т. в. о. губернатора області підтвердив спалах на підприємстві, постраждалих нібито немає.

У російській твєрі пролунали вибухи: горить хімзавод - ЗМІ

російське місто твєрь у ніч на суботу, 7 лютого, зазнало атаки безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під удар потрапив Редкинський дослідний хімічний завод - велике підприємство хімпрому рф. Завод виробляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості (добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви). Продукція використовувалась у військових та подвійного призначення програмах рф.

Інформацію про атаку підтвердив т. в. о. губернатора твєрської області віталій корольов.

Вночі 7 лютого внаслідок відбиття атаки БпЛА стався спалах на одному з підприємств Конаківського округу. Наразі інформації про постраждалих немає. Мною дано низку доручень щодо подальшого моніторингу обстановки. Усі сили та засоби на місці

- написав чиновник у Telegram.

Нагадаємо

російське місто бєлгород у ніч на п'ятницю, 6 лютого, зазнало ракетної атаки. Внаслідок удару серйозних пошкоджень зазнали белгородська ТЕЦ та ПС "Фрузенська".

В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь 28.08.25, 19:25 • 7093 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії