У російській твєрі пролунали вибухи: горить хімзавод - ЗМІ
Київ • УНН
У ніч на 7 лютого російське місто твєрь зазнало атаки безпілотниками, під удар потрапив Редкинський дослідний хімічний завод. Т. в. о. губернатора області підтвердив спалах на підприємстві, постраждалих нібито немає.
російське місто твєрь у ніч на суботу, 7 лютого, зазнало атаки безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під удар потрапив Редкинський дослідний хімічний завод - велике підприємство хімпрому рф. Завод виробляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості (добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви). Продукція використовувалась у військових та подвійного призначення програмах рф.
Інформацію про атаку підтвердив т. в. о. губернатора твєрської області віталій корольов.
Вночі 7 лютого внаслідок відбиття атаки БпЛА стався спалах на одному з підприємств Конаківського округу. Наразі інформації про постраждалих немає. Мною дано низку доручень щодо подальшого моніторингу обстановки. Усі сили та засоби на місці
Нагадаємо
російське місто бєлгород у ніч на п'ятницю, 6 лютого, зазнало ракетної атаки. Внаслідок удару серйозних пошкоджень зазнали белгородська ТЕЦ та ПС "Фрузенська".
