В российской Твери прогремели взрывы: горит химзавод - СМИ
В ночь на 7 февраля российский город Тверь подвергся атаке беспилотниками, под удар попал Редкинский опытный химический завод. Врио губернатора области подтвердил возгорание на предприятии, пострадавших якобы нет.
российский город Тверь в ночь на субботу, 7 февраля, подвергся атаке беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под удар попал Редкинский опытный химический завод – крупное предприятие химпрома РФ. Завод производит специальные химические компоненты, в частности для авиационной и оборонной промышленности (добавки к топливу, технические химикаты, спецреактивы). Продукция использовалась в военных и двойного назначения программах РФ.
Информацию об атаке подтвердил и. о. губернатора Тверской области Виталий Королев.
Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БпЛА произошла вспышка на одном из предприятий Конаковского округа. В настоящее время информации о пострадавших нет. Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте
Напомним
российский город Белгород в ночь на пятницу, 6 февраля, подвергся ракетной атаке. В результате удара серьезные повреждения получили Белгородская ТЭЦ и ПС "Фрузенская".
