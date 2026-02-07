$43.140.03
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
6 февраля, 11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
6 февраля, 09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
6 февраля, 14:41
6 февраля, 11:00
5 февраля, 15:05
В российской Твери прогремели взрывы: горит химзавод - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В ночь на 7 февраля российский город Тверь подвергся атаке беспилотниками, под удар попал Редкинский опытный химический завод. Врио губернатора области подтвердил возгорание на предприятии, пострадавших якобы нет.

В российской Твери прогремели взрывы: горит химзавод - СМИ

российский город Тверь в ночь на субботу, 7 февраля, подвергся атаке беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удар попал Редкинский опытный химический завод – крупное предприятие химпрома РФ. Завод производит специальные химические компоненты, в частности для авиационной и оборонной промышленности (добавки к топливу, технические химикаты, спецреактивы). Продукция использовалась в военных и двойного назначения программах РФ.

Информацию об атаке подтвердил и. о. губернатора Тверской области Виталий Королев.

Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БпЛА произошла вспышка на одном из предприятий Конаковского округа. В настоящее время информации о пострадавших нет. Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте

- написал чиновник в Telegram.

Напомним

российский город Белгород в ночь на пятницу, 6 февраля, подвергся ракетной атаке. В результате удара серьезные повреждения получили Белгородская ТЭЦ и ПС "Фрузенская".

В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь28.08.25, 19:25 • 7093 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия