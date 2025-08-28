В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
15:40 • 2362 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 11532 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 34225 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 20639 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 35304 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 79301 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 103623 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 95370 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 113153 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81945 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
38%
752мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 90277 просмотра
Массированная атака рф на Киев: уже 12 погибших, трое из них - дети28 августа, 07:26 • 58086 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo28 августа, 08:54 • 65407 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона28 августа, 09:33 • 127274 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 54863 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
15:40 • 2352 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 16441 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 34184 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 160834 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 163252 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляйен
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 105933 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 137105 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 138569 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 132141 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 163774 просмотра
Актуальное
COVID-19
ТикТок
СВИФТ
Нью-Йорк Таймс
E-6 Mercury

В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Утром 28 августа на территории РФ уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Взрывчатка была заложена под железнодорожными цистернами с топливом, что вызвало пожар на всей территории станции.

В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь

На территории государства-агрессора утром сегодня, 28 августа, в результате взрыва уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

По информации источников в Главном управлении разведки, атака на станцию произошла около 5 утра 28 августа. Как видно на полученном видео, под железнодорожными цистернами, находившимися на железнодорожном полотне и очевидно наполненными горючим, была заложена взрывчатка.

Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции. Атака на узловую станцию Тверь является частью комплекса мер по уничтожению логистических возможностей государства-агрессора в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом

- сообщил источник.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Афипского НПЗ в Краснодарском крае РФ, Куйбышевского НПЗ в Самарской области РФ, а также складов боеприпасов и ряда логистических объектов российского агрессора.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Главное управление разведки Украины