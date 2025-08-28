В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь

На территории государства-агрессора утром сегодня, 28 августа, в результате взрыва уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

По информации источников в Главном управлении разведки, атака на станцию произошла около 5 утра 28 августа. Как видно на полученном видео, под железнодорожными цистернами, находившимися на железнодорожном полотне и очевидно наполненными горючим, была заложена взрывчатка.

Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции. Атака на узловую станцию Тверь является частью комплекса мер по уничтожению логистических возможностей государства-агрессора в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом - сообщил источник.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Афипского НПЗ в Краснодарском крае РФ, Куйбышевского НПЗ в Самарской области РФ, а также складов боеприпасов и ряда логистических объектов российского агрессора.