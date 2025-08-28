В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
Київ • УНН
Вранці 28 серпня на території РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Вибухівка була закладена під залізничними цистернами з пальним, що спричинило пожежу на всій території станції.
На території держави-агресорки вранці сьогодні, 28 серпня, в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь. Про це пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
За інформацією джерел в Головному управлінні розвідки, атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку.
За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції. Атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей дежрави-агресорки в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф, Куйбишевського НПЗ у Самарській області рф, а також складів боєприпасів та низки логістичних об’єктів російського агресора.