Ексклюзив
15:40 • 2352 перегляди
13:37 • 34184 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Ексклюзив
13:53 • 11520 перегляди
28 серпня, 07:27 • 79283 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
13:37 • 34184 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 20617 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 35282 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 79283 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 103609 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 95363 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 113150 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81943 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Вранці 28 серпня на території РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Вибухівка була закладена під залізничними цистернами з пальним, що спричинило пожежу на всій території станції.

В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь

На території держави-агресорки вранці сьогодні, 28 серпня, в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

За інформацією джерел в Головному управлінні розвідки, атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку.

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції. Атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей дежрави-агресорки в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом

- повідомило джерело.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф, Куйбишевського НПЗ у Самарській області рф, а також складів боєприпасів та низки логістичних об’єктів російського агресора.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України