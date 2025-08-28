В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь

На території держави-агресорки вранці сьогодні, 28 серпня, в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

За інформацією джерел в Головному управлінні розвідки, атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку.

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції. Атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей дежрави-агресорки в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом - повідомило джерело.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф, Куйбишевського НПЗ у Самарській області рф, а також складів боєприпасів та низки логістичних об’єктів російського агресора.