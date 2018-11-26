Введение военного положения не означает объявление войны - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Введение военного положения на территории Украины не означает, что государство объявляет войну. Об этом во время брифинга сообщил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Это не объявление войны. Это подготовка для должного отпора. Мы верим, что эта война никогда полноценно не начнется на всей территории, но мы должны быть готовы. На сильных не нападают", - сказал он, комментируя решение комитета ВР по нацбезопасности о введении военного положения.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.