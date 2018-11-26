Введення воєнного стану не означає оголошення війни - нардеп

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Запровадження воєнного стану на території України не означає, що держава оголошує війну. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник, передає кореспондент УНН.