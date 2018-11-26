Введення воєнного стану не означає оголошення війни - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Запровадження воєнного стану на території України не означає, що держава оголошує війну. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
"Це не оголошення війни. Це підготовка для належної відсічі. Ми віримо, що ця війна ніколи повноцінно не розпочнеться на всій території, але ми мусимо бути готовими. На сильних не нападають", - сказав він, коментуючи рішення комітету ВР з нацбезпеки про введення воєнного стану.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.