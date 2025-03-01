ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов и 61 артиллерийскую систему за сутки - Гештаб ВСУ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск за 28 февраля - 1 марта 2025 года. Враг потерял 1050 военных, 61 артсистему, 15 ББМ и другую технику.
За последние сутки с 28 февраля на 1 марта, армия врага потеряла на войне против Украины 1050 солдат, 61 артиллерийскую систему различных моделей и 15 боевых бронированных машин. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 875610 (+1050) человек ликвидировано
- танков - 10233 (+11)
- боевых бронированных машин - 21249 (+15)
- артиллерийских систем - 23908 (+61)
- РСЗВ - 1304 (+1)
- средства ППО - 1088 (+1)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27402 (+128)
- крылатые ракеты - 3085 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 39101 (+107)
- специальная техника - 3763 (0)
Напомним
В субботу, 01 марта минобороны рф сообщило о перехвате 48 украинских БПЛА над различными регионами. Больше всего дронов было сбито над Тверской областью (21) и оккупированным Крымом (11).
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