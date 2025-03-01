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ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов и 61 артиллерийскую систему за сутки - Гештаб ВСУ

Киев • УНН

 • 41225 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск за 28 февраля - 1 марта 2025 года. Враг потерял 1050 военных, 61 артсистему, 15 ББМ и другую технику.

ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов и 61 артиллерийскую систему за сутки - Гештаб ВСУ

За последние сутки с 28 февраля на 1 марта, армия врага потеряла на войне против Украины 1050 солдат, 61 артиллерийскую систему различных моделей и 15 боевых бронированных машин. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 875610 (+1050) человек ликвидировано
    • танков - 10233 (+11)
      • боевых бронированных машин - 21249 (+15)
        • артиллерийских систем - 23908 (+61)
          • РСЗВ - 1304 (+1)
            • средства ППО - 1088 (+1)
              • самолетов - 370 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27402 (+128)
                    • крылатые ракеты - 3085 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 39101 (+107)
                            • специальная техника - 3763 (0)

                              Напомним

                              В субботу, 01 марта минобороны рф сообщило о перехвате 48 украинских БПЛА над различными регионами. Больше всего дронов было сбито над Тверской областью (21) и оккупированным Крымом (11).

                              По данным ISW от 1 марта, оккупанты достигли продвижения вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении.

                              Илон Маск, глава DOGE в администрации Трампа, призвал проверить использование военной помощи США Украине. Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех поставок оружия Киеву.

                              Администрация Трампа не планирует анонсировать новые пакеты военной помощи для Украины. Однако ранее утвержденные поставки оружия и оборудования во времена Байдена продолжают поступать в Киев.

                              Если вступление в НАТО невозможно, давайте строить альтернативу - Зеленский01.03.25, 01:21 • 42496 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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