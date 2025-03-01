Если вступление в НАТО невозможно, давайте строить альтернативу - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины предложил строить НАТО в Украине, если вступление невозможно. Европейские страны готовы разместить военные контингенты на территории Украины для обеспечения безопасности.
Украина продолжает искать пути обеспечения собственной безопасности, и даже если это не вступление в НАТО, у Киева есть свои альтернативы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Fox News, передает корреспондент УНН.
Мы поднимаем эту тему о НАТО, о самом быстром пути, но не все страны на этой стороне. Я говорил: ладно, если не НАТО, то никто не настаивает. Если не НАТО, давайте строить НАТО в Украине. Это моя позиция,
Также Зеленский напомнил, что некоторые европейские страны готовы разместить свои контингенты на территории Украины, и США могли бы также помочь, чтобы гарантировать безопасность Европе.
Посмотрите на Европу, она сильна. Она стала сильнее, но они также хотят иметь таких союзников, как Соединенные Штаты. Это то, о чем я говорил. Я просто хочу понять, что они хотят,
Напомним
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина заручилась поддержкой стран Северной Европы и Балтии, но важно то, какую роль будут играть США, и есть разное видение относительно количества.