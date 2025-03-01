Если вступление в НАТО невозможно, давайте строить альтернативу - Зеленский

Украина продолжает искать пути обеспечения собственной безопасности, и даже если это не вступление в НАТО, у Киева есть свои альтернативы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Fox News, передает корреспондент УНН.

Мы поднимаем эту тему о НАТО, о самом быстром пути, но не все страны на этой стороне. Я говорил: ладно, если не НАТО, то никто не настаивает. Если не НАТО, давайте строить НАТО в Украине. Это моя позиция,

Также Зеленский напомнил, что некоторые европейские страны готовы разместить свои контингенты на территории Украины, и США могли бы также помочь, чтобы гарантировать безопасность Европе.

Посмотрите на Европу, она сильна. Она стала сильнее, но они также хотят иметь таких союзников, как Соединенные Штаты. Это то, о чем я говорил. Я просто хочу понять, что они хотят,