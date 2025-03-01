Якщо вступ в НАТО неможливий, давайте будувати альтернативу - Зеленський

Україна продовжує шукати шляхи гарантування власної безпеки, і навіть якщо це не вступ до НАТО, в Києва є свої альтернативи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтервʼю для Fox News, передає кореспондент УНН.

Ми піднімаємо цю тему про НАТО, про найшвидший шлях, але не всі країни на цьому боці. Я казав: гаразд, якщо не НАТО, то ніхто не наполягає. Якщо не НАТО, давайте будувати НАТО в Україні. Це моя позиція,

Також Зеленський нагадав, що деякі європейські країни готові розмістити свої контингенти на території України, і США могли б також допомогти, щоб гарантувати безпеку Європі.

Подивіться на Європу, вона сильна. Вона стала сильнішою, але вони також хочуть мати таких союзників, як Сполучені Штати. Це те, про що я говорив. Я просто хочу зрозуміти, що вони хочуть,