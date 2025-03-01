Міноборони рф заявляє про атаку майже пів сотні дронів на області країни і окупований Крим
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про перехоплення 48 українських БПЛА над різними регіонами. Найбільше дронів було збито над Тверською областю (21) та окупованим Кримом (11).
У Міністерстві оборони росії заявили про атаку майже пів сотні дронів на області рф і окупований Крим. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал російського оборонного відомства.
Деталі
В суботу, 01 березня міноборони рф заявило, що їхня протиповітряна оборона знищила 48 безпілотників над 7 областями країни і окупованим Кримом.
Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів
У російському відомстві стверджують, що 21 безпілотник нібито був знищений над Тверською областю.
11 БпЛА російська ППО нібито збила над окупованим Кримом.
Ще 5 дронів начебто знищені над територією Брянської області, по три БпЛА – над територіями Бєлгородської та Ростовської областей, по два БпЛА – над Смоленською та Липецькою областями і один БпЛА – над територією Курської області.
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