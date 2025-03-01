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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36479 перегляди

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Міноборони рф заявляє про атаку майже пів сотні дронів на області країни і окупований Крим

Київ • УНН

 • 60426 перегляди

Міноборони рф повідомило про перехоплення 48 українських БПЛА над різними регіонами. Найбільше дронів було збито над Тверською областю (21) та окупованим Кримом (11).

Міноборони рф заявляє про атаку майже пів сотні дронів на області країни і окупований Крим

У Міністерстві оборони росії заявили про атаку майже пів сотні дронів на області рф і окупований Крим. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал російського оборонного відомства.

Деталі

В суботу, 01 березня міноборони рф заявило, що їхня протиповітряна оборона знищила 48 безпілотників над 7 областями країни і окупованим Кримом.

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів

- йдеться у дописі.

У російському відомстві стверджують, що 21 безпілотник нібито був знищений над Тверською областю.

11 БпЛА російська ППО нібито збила над окупованим Кримом.

Ще 5 дронів начебто знищені над територією Брянської області, по три БпЛА – над територіями Бєлгородської та Ростовської областей, по два БпЛА – над Смоленською та Липецькою областями і один БпЛА – над територією Курської області.

Нагадаємо

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росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW01.03.25, 05:55 • 103023 перегляди

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