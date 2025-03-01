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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW

Київ • УНН

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Секретар РБ рф Шойгу зустрівся з керівництвом Китаю для обговорення двосторонньої безпеки. Курська область підписала угоду про співпрацю з Пхеньяном у сфері економіки та виробництва.

росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW

Незважаючи на зусилля російського правителя володимира путіна продемонструвати готовність росії до переговорів зі Сполученими Штатами, рф продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками. На це у своєму зведенні вказують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля путіна продемонструвати готовність росії до переговорів зі Сполученими Штатами", - йдеться у звіті.

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів окрему зустріч з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні 28 лютого, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.

Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, включаючи БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи" 

- звітує Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків ISW, Шойгу заявив, що відносини між росією і КНР досягли "безпрецедентних" висот, а російські державні ЗМІ висвітлили заяви Сі і речника МЗС КНР Лінь Цзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини.

Зазначається, що представники торгово-промислової палати Курської області 27 лютого підписали угоду про співпрацю з торгово-промисловою палатою Пхеньяна з метою розвитку двосторонніх економічних зв'язків і розширення виробничих можливостей між підприємствами Курської області та Північної Кореї.

Угода також передбачає торговельно-економічні зв'язки; співпрацю в промисловості, сільському господарстві та переробці; спільні логістичні проєкти.

росія продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення і підтримки союзників і партнерів США, в тому числі України

- пишуть аналітики.

Ключові висновки ISW за 28 лютого:

  • Зеленський і Трамп провели дискусійну зустріч у Білому домі 28 лютого.
    • росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля путіна продемонструвати готовність росії до переговорів зі Сполученими Штатами.
      • росія продовжує ототожнювати себе з противниками США, підкреслюючи важливість зміцнення та підтримки союзників і партнерів США, включаючи Україну.
        • Українська влада посилює співпрацю з Південною Кореєю на тлі поглиблення російсько-північнокорейських зв'язків та нещодавніх повідомлень про нову хвилю розгортання північнокорейських військ у Курській області.
          • Українські війська завдали ударів по тилових російських військових об'єктах в окупованій Україні.
            • МЗС Росії оголосило 28 лютого, що Сполучені Штати схвалили призначення нинішнього директора Північноамериканського департаменту МЗС Олександра Дарчієва послом росії в США.
              • російські війська просунулися поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.
                • путін доручив окупаційному так званому "главі Криму" Сергію Аксьонову створити проєкт "Кадри" для інтеграції російських ветеранів у російську економіку, ймовірно, на підтримку зусиль Кремля, спрямованих на запобігання виникненню підривних ветеранських громадських організацій.

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