россия демонстрирует углубление отношений с американскими противниками - ISW
Киев • УНН
Секретарь СБ рф Шойгу встретился с руководством Китая для обсуждения двусторонней безопасности. Курская область подписала соглашение о сотрудничестве с Пхеньяном в сфере экономики и производства.
Несмотря на усилия российского правителя владимира путина продемонстрировать готовность россии к переговорам с Соединенными Штатами, рф продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками. На это в своей сводке указывают аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
"россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия путина продемонстрировать готовность россии к переговорам с Соединенными Штатами", - говорится в отчете.
Секретарь Совета безопасности россии Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине 28 февраля, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.
Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "разрешению украинского кризиса"
По данным аналитиков ISW, Шойгу заявил, что отношения между россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские государственные СМИ осветили заявления Си и спикера МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.
Отмечается, что представители торгово-промышленной палаты Курской области 27 февраля подписали соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Пхеньяна с целью развития двусторонних экономических связей и расширения производственных возможностей между предприятиями Курской области и Северной Кореи.
Соглашение также предусматривает торгово-экономические связи; сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и переработке; совместные логистические проекты.
россия продолжает причислять себя к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, в том числе Украины
Ключевые выводы ISW за 28 февраля:
- Зеленский и Трамп провели дискуссионную встречу в Белом доме 28 февраля.
- россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия путина продемонстрировать готовность россии к переговорам с Соединенными Штатами.
- россия продолжает отождествлять себя с противниками США, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, включая Украину.
- Украинские власти усиливают сотрудничество с Южной Кореей на фоне углубления российско-северокорейских связей и недавних сообщений о новой волне развертывания северокорейских войск в Курской области.
- Украинские войска нанесли удары по тыловым российским военным объектам в оккупированной Украине.
- МИД россии объявил 28 февраля, что Соединенные Штаты одобрили назначение нынешнего директора Североамериканского департамента МИД Александра Дарчиева послом россии в США.
- российские войска продвинулись вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
- путин поручил оккупационному так называемому "главе Крыма" Сергею Аксенову создать проект "Кадры" для интеграции российских ветеранов в российскую экономику, вероятно, в поддержку усилий кремля, направленных на предотвращение возникновения подрывных ветеранских общественных организаций.
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