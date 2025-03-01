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россия демонстрирует углубление отношений с американскими противниками - ISW

Киев • УНН

 • 103018 просмотра

Секретарь СБ рф Шойгу встретился с руководством Китая для обсуждения двусторонней безопасности. Курская область подписала соглашение о сотрудничестве с Пхеньяном в сфере экономики и производства.

россия демонстрирует углубление отношений с американскими противниками - ISW

Несмотря на усилия российского правителя владимира путина продемонстрировать готовность россии к переговорам с Соединенными Штатами, рф продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками. На это в своей сводке указывают аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия путина продемонстрировать готовность россии к переговорам с Соединенными Штатами", - говорится в отчете.

Секретарь Совета безопасности россии Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине 28 февраля, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.

Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "разрешению украинского кризиса" 

- отчитывается Институт изучения войны.

По данным аналитиков ISW, Шойгу заявил, что отношения между россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские государственные СМИ осветили заявления Си и спикера МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.

Отмечается, что представители торгово-промышленной палаты Курской области 27 февраля подписали соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Пхеньяна с целью развития двусторонних экономических связей и расширения производственных возможностей между предприятиями Курской области и Северной Кореи.

Соглашение также предусматривает торгово-экономические связи; сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и переработке; совместные логистические проекты.

россия продолжает причислять себя к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, в том числе Украины

- пишут аналитики.

Ключевые выводы ISW за 28 февраля:

  • Зеленский и Трамп провели дискуссионную встречу в Белом доме 28 февраля.
    • россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия путина продемонстрировать готовность россии к переговорам с Соединенными Штатами.
      • россия продолжает отождествлять себя с противниками США, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, включая Украину.
        • Украинские власти усиливают сотрудничество с Южной Кореей на фоне углубления российско-северокорейских связей и недавних сообщений о новой волне развертывания северокорейских войск в Курской области.
          • Украинские войска нанесли удары по тыловым российским военным объектам в оккупированной Украине.
            • МИД россии объявил 28 февраля, что Соединенные Штаты одобрили назначение нынешнего директора Североамериканского департамента МИД Александра Дарчиева послом россии в США.
              • российские войска продвинулись вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
                • путин поручил оккупационному так называемому "главе Крыма" Сергею Аксенову создать проект "Кадры" для интеграции российских ветеранов в российскую экономику, вероятно, в поддержку усилий кремля, направленных на предотвращение возникновения подрывных ветеранских общественных организаций.

                  Напомним

                  Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор.

                  Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. 

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                  Вита Зеленецкая

                  Вита Зеленецкая

                  Войнаполитика
                  Институт изучения войны
                  Дональд Трамп
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